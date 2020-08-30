У центрі Мінська помічені люди з російськими та "георгіївськими" прапорами

У центрі Мінська, де сьогодні відбудеться протестний Марш миру і незалежності, на площі Перемоги помічені мікроавтобуси з російськими номерами, з яких виходять люди з прапорами РФ, так званими георгіївськими і червоно-зеленими стягами Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє на Телеграм телеканалі «Белсат».

«Нам пишуть: ці хлопці приїхали на «бусиках» з російськими номерами», - йдеться в повідомленні під відповідною фотографією.

За інформацією ЗМІ, у центрі Мінська міліція ставить огорожі. Силовики не дали пройти на площу Незалежності, де за традицією збирається основна частина учасників недільних маршів опозиції, групі дівчат у національних костюмах з плакатами.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% .

Силовики жорстоко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів були затримані понад 7 тисяч осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: БЕЛСАТ