Опозиція в Білорусі запропонувала главі МВС вибір: відставка або явка з повинною

Член президії Координаційної ради білоруської опозиції Марія Колесникова зажадала від міністра внутрішніх справ Юрія Караєва подати у відставку.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у відеозверненні Колесникової, оприлюдненому в Ютубі.

Колесникова нагадала, що глава МВС узяв на себе відповідальність за застосування сили при розгоні мирних протестів, в результаті чого постраждали громадяни. І в зв'язку з цим запропонувала йому вибір: відставка або явка з повинною.

«Пан Караєв, 13 серпня ви в ефірі білоруського телебачення взяли на себе відповідальність за тих, кому дісталося. Смерть людей, насильство, безпрецедентна жорстокість і тортури мирного населення - ми все це бачили... Тож якщо ви берете на себе відповідальність за ці події, у вас є два варіанти: ви або подаєте у відставку, або у вас має бути явка з повинною», - заявила Колесникова.

Вона також закликала силові структури Білорусі виконати свій обов'язок перед народом і відновити справедливість, порушену в ході розгонів акцій протесту.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. Силовики жорстоко розганяли мирні демонстрації, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. людей. У лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, правозахисники повідомили про п'ятьох загиблих.

Фото: TUT.BY