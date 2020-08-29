У Мінську знову відкрили всі станції метро

У Мінську знову відчинено всі станції метро, які​​ тимчасово зачинялися на вхід і вихід пасажирів у зв'язку з акціями протесту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють "Новини Мінська".

Для забезпечення безпеки пасажирів о 16:35 на вхід і вихід були зачинені станції Жовтнева, Купалівська, Площа Леніна і Площа Перемоги. Дві останніх невдовзі відчинили, зачинивши іншу станцію - Площа Якуба Коласа. Через пів години відчинили Купалівську і Жовтневу, але зачинили Академії наук.

О 18:34 прийом пасажирів відновила станція метро Площа Якуба Коласа.

Як повідомлялося, сьогодні в Мінську проходив жіночий марш солідарності, на який за оцінками місцевих ЗМІ прийшли понад 10 тисяч осіб. Під час акцій протесту були затримані декілька людей.

У Білорусі вже три тижні тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. Відразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, які не згодні з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети, затримували журналістів.

Фото: minsknews.by