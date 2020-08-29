Шушкевич пропонує позбавити російську мову статусу другої державної у Білорусі

Перший голова Верховної ради незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич запропонував позбавити російську мову статусу другої державної.

Як передає Укрінформ, про це Шушкевич заявив в інтерв'ю на ютуб-каналі «І грянув Грем».

«У нас ніколи не було міжнаціональної ворожнечі (з Росією - ред.). Але ми завжди хотіли бути білорусами. І загалом те, що видавили з нас нашу мову, видавлює нашу культуру. Загрози над російською мовою немає. Єдиною державною мовою в країні має бути білоруська, бо вона немає більше батьківщини. Однак перехідний період на білоруську як державну мову буде довгим і досить складним», - сказав Шушкевич.

Свого часу Верховна рада Білоруської РСР оголосила єдиною державною мовою білоруську. Російська ж отримала статус «мови міжнаціонального спілкування». Але в результаті внесення поправок до конституції країни в 1995 році, під час першого президентського терміну Олександра Лукашенка, російська мова отримала статус другої державної. Після цього російська стала витісняти білоруську з усіх сфер життя країни.

Станіслав Шушкевич, який був першим главою парламенту незалежної Білорусі, зараз перебуває в опозиції до режиму Лукашенка. З початком російської агресії проти України він гостро критикував президента РФ Володимира Путіна і підтримував український народ.

Як повідомлялося, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети.

Під час протестів по країні понад 6 тисяч осіб було затримано, багато хто перебував в ув'язненні до 10 днів, їх місцезнаходження було невідоме. Близько 450 з них, за даними правозахисників, були побиті, їх принижували і катували співробітники правоохоронних органів. Повідомлялося також про декількох загиблих під час протестів.

Фото: Віктор ГІЛІЦКІЙ / kp.md