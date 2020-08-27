У Білорусі затримали ще одного лідера опозиційної партії "Грамада"

У Бресті міліція затримала голову міської організації Білоруської соціал-демократичної партії "Грамада" Ганну Канюс.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naviny.by.

"До Канюс підійшов співробітник міліції і запитав, що вона робить у РВВС. Після відповіді Канюс міліціонер запропонував їй пройти в будівлю райвідділу і почекати там. За 20 хвилин Канюс мені зателефонувала і сказала, що її затримали за участь в несанкціонованому масовому заході", - сказав член обкому Брестської обласної партійної структури Валентин Лазаренков.

Канюс затримали приблизно о 14.00 біля будівлі Ленінського РВВС, куди політик прийшла дізнатися, за що кількома годинами раніше затримали голову Брестської обласної структури БСДП "Грамада" Ігоря Масловського.

Як відомо, партія "Білоруська соціал-демократична Грамада", Партія "Грамада" (скорочена назва), БСДГ - білоруська політична партія. Почесним лідером партії є відомий політик, перший глава незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич. БСДГ знаходиться в опозиції до уряду президента Олександра Лукашенка.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли їх, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Фото: nn.by