У Білорусі перший депутат склав повноваження на тлі протестів

Депутат Мінської міської ради Ольга Тесакова склала повноваження через ситуацію, що склалася в Білорусі.

Як передає Укрінформ, її заяву опублікував телеграм-канал Баста.

"У рамках ситуації, що склалася в Республіці Білорусь, я вважаю неможливим здійснювати подальшу депутатську діяльність", - йдеться в заяві Тесакової.

Вона додала, що відповідно до депутатської етики, депутат має особистим прикладом сприяти зміцненню державної дисципліни, виконанню громадянських обов'язків і забезпеченню прав і законних інтересів людини і громадянина.

Учора в різних районах Мінська відбувся збір підписів за відставку депутатів Палати представників Білорусі, місцеві жителі шикувалися в черги, щоб поставити свій підпис. У відповідь президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що опозиція намагається розхитати парламент зі спробою відкликання депутатів. Читайте також: Естонія затвердила санкції проти білоруських чиновників

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, які не згодні з офіційними результатами. Силовики жорстко розганяли їх, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох загиблих.