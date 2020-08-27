У Білорусі перший депутат склав повноваження на тлі протестів
Як передає Укрінформ, її заяву опублікував телеграм-канал Баста.
"У рамках ситуації, що склалася в Республіці Білорусь, я вважаю неможливим здійснювати подальшу депутатську діяльність", - йдеться в заяві Тесакової.
Вона додала, що відповідно до депутатської етики, депутат має особистим прикладом сприяти зміцненню державної дисципліни, виконанню громадянських обов'язків і забезпеченню прав і законних інтересів людини і громадянина.
Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
Відразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, які не згодні з офіційними результатами. Силовики жорстко розганяли їх, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.
З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох загиблих.