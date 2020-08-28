У Гродно прокурори беруть з активістів розписки про неучасть у протестах – правозахисник

У білоруському місті Гродно чиниться величезний тиск як на окремих активістів, так і на суспільство в цілому.

На цьому наголосив член білоруського правозахисного центру «Весна» Віктор Сазонов в одному з інтерв'ю з регіонів Білорусі, збірка яких незабаром буде опублікована на сайті Укрінформу.

«Тиск по всіх напрямках. Людей залякують, викликають у прокуратуру і беруть з них «розписки», що вони, мовляв, не братимуть участь у заходах», - розповів гродненський правозахисник.

За його словами, у перші дні акцій, 9-11 серпня, у Гродно та області могли працювати працівники ОМОНу з інших регіонів Білорусі. «Люди у Гродно говорять, що ОМОН був з Вітебська (і наші, і вітебські силовики говорять російською, але люди, яких вони затримували, кажуть, що чули не характерний для Гродно говір). До того ж ті омонівці досить невміло переміщувалися містом, плуталися у вулицях», - підкреслив Сазонов.

Він стверджує, що затриманих у перші дні протестів було настільки багато, що силовики просто не знали, куди їх подіти. «Затримали не менше 700 осіб. Вивозили в інші міста, розміщували у військових частинах і… навіть в тюрмі. А це серйозне порушення, тому що люди, які проходять по адміністративному процесу, не можуть утримуватися разом із тими, кого засудили по криміналу», - каже правозахисник.

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Як повідомлялося, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, які відбулися 9 серпня і на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати і водомети. Під час протестів по країні понад 6 тисяч осіб були затримані, багато хто перебував в ув'язненні до 10 днів, їх місцезнаходження було невідоме. Близько 450 з них, за даними правозахисників, були побиті, їх принижували і катували співробітники правоохоронних органів. Повідомлялося також про кількох загиблих під час протестів.