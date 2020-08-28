Академія наук Білорусі вийшла на протест з банним приладдям

Співробітники Національної академії наук Білорусі у п'ятницю вийшли в банних шапочках, з рушниками та іншим банним приладдям на акцію за «чисту науку».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Telegram-канал NEXTA.

Учасники несуть плакати з фразами «Отмойтесь», «Идите в баню» та «Чистая наука». Акція спрямована проти державного втручання і тиску на білоруську науку.

Протестувальники запрошують приєднуватися до акцій щодня з 12:45 до 13:45.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, що керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% .

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. До протестів приєднався і ряд білоруських заводів, робітники яких неодноразово виходили на страйк.

В ході протестів по країні понад 6 тисяч осіб були затримані, багато хто перебував в ув'язненні до 10 днів, їх місцезнаходження було невідоме. Близько 450 з них, за даними правозахисників, були побиті, їх принижували і катували співробітники правоохоронних органів.

Повідомлялося також про кількох загиблих у ході протестів.

Фото: Дмитро Брушко, TUT.BY