Канада та Британія закликають Іран детально розслідувати катастрофу літака МАУ

Іран мусить провести ретельне розслідування збиття літака МАУ поблизу Тегерана й виплатити усі належні компенсації.

Про це йшлося під час зустрічі міністрів закордонних справ Канади та Великобританії Франсуа-Філіпа Шампаня й Домініка Рааба, повідомили Укрінформу в канадському МЗС.

“Міністри Шампань та Рааб підтвердили свою відданість забезпеченню відповідальності та справедливості для родичів жертв рейсу МАУ PS752. Вони поговорили про потребу для Ірану провести повне, прозоре й незалежне розслідування відповідно до міжнародних стандартів, у тому числі забезпечити репарації жертвам й державам, що постраждали”, - заявили у дипломатичному відомстві.

У МЗС додали, що співрозмовники обговорили “координацію глобального реагування на пандемію COVID-19, а також ситуацію у Білорусі, Гонконгу та Близькому Сході”.

“Міністри поговорили про відносини між Канадою та Об’єднаним Королівством та співпрацю у спільних пріоритетах, зокрема: міжнародній безпеці, правах людини, змінах клімату та свободі ЗМІ”, - підсумували у Шампаня.

Нагадаємо: глава МЗС Канади перебував із кількаденним візитом у Європі, під час якого навідався також до Лівану, де особисто поглянув на руйнівні наслідки вибуху у порту Бейрута.

Фото: АА