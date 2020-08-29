Канада та Британія закликають Іран детально розслідувати катастрофу літака МАУ

Канада та Британія закликають Іран детально розслідувати катастрофу літака МАУ

Укрінформ
Іран мусить провести ретельне розслідування збиття літака МАУ поблизу Тегерана й виплатити усі належні компенсації.

Про це йшлося під час зустрічі міністрів закордонних справ Канади та Великобританії Франсуа-Філіпа Шампаня й Домініка Рааба, повідомили Укрінформу в канадському МЗС.

“Міністри Шампань та Рааб підтвердили свою відданість забезпеченню відповідальності та справедливості для родичів жертв рейсу МАУ PS752. Вони поговорили про потребу для Ірану провести повне, прозоре й незалежне розслідування відповідно до міжнародних стандартів, у тому числі забезпечити репарації жертвам й державам, що постраждали”, - заявили у дипломатичному відомстві.

Читайте також: Єнін — про збиття літака МАУ в Ірані: Будемо вимагати гарантій неповторення

У МЗС додали, що співрозмовники обговорили “координацію глобального реагування на пандемію COVID-19, а також ситуацію у Білорусі, Гонконгу та Близькому Сході”.

“Міністри поговорили про відносини між Канадою та Об’єднаним Королівством та співпрацю у спільних пріоритетах, зокрема: міжнародній безпеці, правах людини, змінах клімату та свободі ЗМІ”, - підсумували у Шампаня.

Читайте також: Іран оприлюднив дані "чорних скриньок" зі збитого українського літака

Нагадаємо: глава МЗС Канади перебував із кількаденним візитом у Європі, під час якого навідався також до Лівану, де особисто поглянув на руйнівні наслідки вибуху у порту Бейрута.

Фото: АА

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-