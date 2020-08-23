Іран оприлюднив дані "чорних скриньок" зі збитого українського літака

Як передає Укрінформ, про це повідомляє іранський портал Tasnim.

Бортовий самописець припинив запис польотних даних о 6:14 ранку за місцевим часом через потрапляння уламків першої ракети в літак. До вибуху літак летів у звичайних умовах.

«Чорна скринька» встигла записати всі звуки з кабіни пілотів упродовж 19 секунд після вибуху ракети. Перша ракета завдала серйозних ушкоджень літаку, але двигуни не вимкнулися. Екіпаж із трьох осіб, зокрема інструктор польотів, намагалися до останнього керувати літаком. Розмова пілотів свідчила про проблеми з електрикою, інструктор польотів дав вказівки увімкнути допоміжний блок живлення. Зсередини пасажирського салону не долітало жодних звуків, а розмови та реакція екіпажу свідчила про їхнє фізичне здоров'я у момент польоту, зробили висновок експерти.

Через те, що запис у кабіні завершився через 19 секунд після вибуху, а друга ракета досягла літака щонайменше за 25 секунд після першої — неможливо проаналізувати вплив другої ракети на літак.

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Як відомо, літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» був випадково збитий вночі 8 січня в Ірані – невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

Спочатку влада Ірану не визнавала факт збиття, але через деякий час підтвердила, що літак помилково збили протиповітряні сили країни.

На борту перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, усі вони загинули. Серед жертв авіакатастрофи — 11 українців.

Як передавав Укрінформ, Іран нещодавно заявив, що повністю готовий до переговорів про компенсацію за збитий біля Тегерана літак МАУ.