Молдова частково відкрила свої кордони, але не для українців

Молдова дозволила в'їзд на свою територію іноземних громадян, за винятком країн «червоної зони», до якої власне увійшла й Україна.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Newsmaker.

Згідно з рішенням Нацкомісії з надзвичайних ситуацій в охороні здоров'я, до Молдови дозволили в'їзд іноземцям, які приїхали з країн, в яких зареєстровано менше 50 випадків зараження на 100 тисяч осіб. У «червоний список» увійшли: Україна, Румунія, США, Іспанія, Ізраїль, Вірменія, Франція та інші країни. Також громадяни Молдови, які повернулися з цих країн, зобов'язані протягом двох тижнів перебувати на самоізоляції.

Це рішення почне діяти з понеділка, 31 серпня.

Винятки становлять: родичі громадян Молдови, іноземці, у яких є довгострокова віза або дозвіл на проживання, іноземні студенти та викладачі, представники дипмісій, транзитні пасажири. Також заборона не стосується іноземців, які прибули до Молдови по роботі, що підтверджує робоча віза, посвідка на проживання або інший документ, запрошення від молдавської компанії або трудовий договір.

Повідомляється, що МОЗ Молдови оновлюватиме список раз на два тижні. Він вступатиме в силу по понеділках після оновлення інформації.

Як повідомлялося, у Молдові до 15 вересня продовжили дію режиму надзвичайного стану в охороні здоров'я.