В Одесі коронавірус паралізував діяльність обласної виборчої комісії – ОПОРА

Через інфікування COVID-19 одного із членів Одеської обласної виборчої комісії не скликаються засідання комісії, вирішується питання про необхідність самоізоляції чи заміни інших членів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Громадянської мережі ОПОРА.

"В одного із членів Одеської обласної територіальної виборчої комісії виявили коронавірус. Вирішується питання про необхідність самоізоляції або заміни інших членів", - йдеться у повідомленні.

За словами секретаря облТВК Наталі Сиволапенко, "централізованого рішення нема. ТВК чекає на роз’яснення від Центральної виборчої комісії, на рішення медиків і керівництва партійних осередків".

В ОПОРІ додали, що "голова комісії Олексій Бершавський, який недавно приступив до виконання обов’язків після заміни його попередниці Раїси Франковської, від коментарів відмовився, зауваживши, що зараз не може точно сказати, коли саме буде наступне засідання облТВК".

Своєю чергою, член ЦВК Сергій Постівий повідомив представнику ОПОРИ, що "незабаром буде затверджено відповідні рекомендації суб’єктам виборчого процесу".

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Як повідомлялося, до місцевих виборів 2020 року в Одеській області сформовано 27 територіальних виборчих комісій, до складу яких увійшли 486 осіб від 65 політичних сил.