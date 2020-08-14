Мінцифри й ОПОРА готують освітній серіал про місцеві вибори

Міністерство цифрової трансформації та громадянська мережа ОПОРА підписали меморандум про співпрацю у виробництві освітнього проєкту про місцеві вибори.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Мінцифри з ОПОРОЮ готують просвітницький мінісеріал про місцеві вибори. Для цього Мінцифри та ОПОРА підписали меморандум про співпрацю. Просвітницький мінісеріал буде відзнятий у серпні-вересні", - йдеться у повідомленні.

Готовий проєкт буде у безкоштовному доступі розміщений на платформі Дія.Цифрова освіта.

Читайте також: Мінцифри запускає серіал для підприємців про основи фінансової грамотності

Як повідомляв Укрінформ, у серпні Міністерство цифрової трансформації за підтримки Нацбанку й Ощадбанку запустили освітній серіал "Дружні цифрові фінанси". Також Мінцифри за підтримки МВС запустило освітній серіал "Онлайн-інструменти протидії домашньому насильству".

Фото: Мінцифри