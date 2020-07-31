Мінцифри запускає серіал для підприємців про основи фінансової грамотності

Міністерство цифрової трансформації України за підтримки IFC та Світового банку запустили освітній серіал "Фінансова грамотність для підприємців".

Про це на пресконференції заявила заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан, повідомляє Укрінформ.

"Серіал "Фінансова грамотність для підприємців" унікальний в своєму підході до розуміння базових основ управління фінансами. Його матеріали містять 12 вступних серій, де у простому форматі для підприємців будуть обговорені аспекти управління фінансами разом з експертом бізнес-фінансів та засновником агенції Consulting Solutions Agency Андрієм Якшиним", - зазначила вона.

Серіал розкриває практичні теми та інструменти для підприємців - що таке виручка, прибуток та операційні витрати, чим відрізняється прибуток та гроші, що таке касові розриви та як їх подолати, що таке баланс і чому він важливий, як порахувати точку беззбитковості та інше.

Також у межах курсу підприємці отримають 11 документів з шаблонами та покроковими інструкціями, 8 спеціальних серій, де підприємець разом з експертом на конкретному прикладі зможе побудувати фінансову модель бізнесу в Excel.

Крім цього, учасникам курсу запропонують додатково ознайомитись із матеріалами від експертів з приватного сектору щодо залучення грантів, кредитів, інвестицій, а також як відшукати альтернативне фінансування для власного бізнесу.

Серіал "Фінансова грамотність для підприємців" наразі доступний на платформі Дія.Бізнес.

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Як повідомляв Укрінформ, Мінцифри у партнерстві з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), членом Групи Світового банку (World Bank Group), запустили Національну онлайн-школу для підприємців.

Основим форматом навчання є презентація освітніх серіалів. Також передбачається формат змішаного навчання: частина відбуватиметься онлайн, а частина — офлайн, на базі центрів підтримки підприємців "Дія. Бізнес". Навчання проходить на безоплатній основі.