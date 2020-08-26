На Дніпропетровщині псують білборди з політичною рекламою - ОПОРА

У Дніпропетровській області невідомі псують білборди з політичною рекламою - зокрема, Блоку Вілкула та представників ОПЗЖ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.

«Спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА зафіксували зовнішню рекламу потенційних кандидатів на посади голів та депутатів місцевих рад в Дніпропетровській області. Найбільше зовнішньої реклами зафіксовано від політичних партій: «Перспектива», «Слуга народу» та «Опозиційна платформа – За життя». Не обійшлося без пошкодження білбордів та наметів», - йдеться в повідомленні.

На Дніпропетровщині псують білборди політиків / Фото: oporaua.org

Так, 15 серпня до Кам’янського відділення поліції надійшло повідомлення про пошкодження білборда Блоку Вілкула «Українська перспектива». Рекламний щит був розмальований червоною фарбою.

Також був пошкоджений один з наметів партії «Опозиційна платформа – За життя», в якому проводилося опитування жителів на «місцевому референдумі».

Того ж дня у м. Кам’янське спостерігачі ОПОРИ зафіксували пошкоджений білборд Геннадія Гуфмана, голови Дніпропетровської обласної організації ОПЗЖ.

21 серпня спостерігачі ОПОРИ повідомили, що у Кривому Розі білборд з головою криворізької міської організації ОПЗЖ Костянтином Павловим, розташований біля громадської зупинки «Олімп», залитий червоною фарбою.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 15 липня призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.