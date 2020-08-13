У Дніпрі провели акцію проти незаконних "референдумів"

У Дніпрі біля ОДА й облради пройшла акція «Патріоти, єднаймося!», учасники якої виступили проти незаконних закликів до «референдуму» та за патріотичне єдність.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Одним з каталізаторів акції, організатором якої виступила «Європейська солідарність», стала інформкампанія «Опозиційної платформи - За життя» під маркою «Дніпровський референдум». Патріоти асоціюють її з сепаратистськими закликами, які свого часу лунали у Криму і на Донбасі.

Нардеп від «ЄС», легендарний комбат Михайло Забродський нагадав присутнім про те, яка хвиля патріотизму і підтримки армії народилася у 2014 році. Однак, за його словами, була й інша сила.

Акція проти незаконних "референдумів" у Дніпрі / Фото: Микола М'якшиков, Укрінформ

«Я кажу про так звану «Опозиційну платформу». Тоді вони мали іншу назву, і 7 років просиділи тихо. Але десь близько року тому вони знову почали вважати, що їхній час настав. І зараз, на жаль, за певного сприяння чинної влади, вони відкрито виходять на вулиці, не соромлячись говорять про новий вибір і нові перспективи, навіть у стінах українського парламенту. І знову кличуть нас у те, що вони називають «русскім міром», - заявив зі сцени Забродський.

Він також зазначив, що сьогодні йдеться про об'єднання різних патріотичних політсил без поступок власної ідеології - як відповідь тим викликам, котрі постали напередодні місцевих виборів.

За словами Забродського, за фактом заклику провести незрозумілий референдум уже існує звернення до СБУ і зараз проводиться розгляд, що мається на увазі під цією ініціативою.

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Своєю чергою депутат Дніпровського міськради і громадський діяч Артем Хмельников зазначив, що сьогоднішня акція покликана об'єднати патріотів Дніпра та області й не допустити дій щодо поділу суспільства.

Як повідомлялося, на засіданні 8 серпня ЦВК призначила на 25 жовтня вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів у всіх 24 областях України.