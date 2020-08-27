Невідомі намагалися взяти штурмом посольство Лівії в Білорусі - ЗМІ

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by.

У четвер о шостій ранку близько 30 осіб з болгарками перестрибнули через паркан і намагалися проникнути в будівлю. Співробітники розташованого по сусідству посольства Молдови викликали міліцію.

До будівлі прибув ОМОН, запобіг спробі штурму, перевірив документи у тих, хто перебував у будівлі. Отримавши розпорядження від керівництва не втручатися, бійці ОМОНу покинули територію посольства.

Як повідомляє TUT.by, в будівлі розбили вікна, виламали двері. Самого тимчасового повіреного у справах Лівії - його звуть Астейта Мухаммед Марій - намагалися витягнути з будівлі, але охоронцям вдалося його відбити. На його тілі помітні синці.

Зараз люди, які намагалися штурмувати будівлю, перебувають на території посольства. Вони вимагають від посла Лівії покинути будівлю посольства, інакше вони почнуть штурм першого поверху. Серед нападників кілька арабів, інші - люди слов'янської зовнішності, вони розмовляють чистою російською мовою.

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Зазначається, що місяць тому вже була спроба штурму посольства. За словами тимчасового повіреного, до неї був причетний колишній перший аташе посольства. Після цього МЗС Лівії звернулося за допомогою до російських охоронних структур. Було укладено договір з РСБ-груп, яка направила до Мінська своїх співробітників.

За словами дипломатів, МЗС Білорусі в те, що відбувається, не втручається: це територія суверенної держави.

Фото: TUT.by