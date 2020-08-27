Парламент Південної Кореї закриють на день через коронавірус у журналіста

Будівлю Національної асамблеї Південної Кореї закриють на один день після того, як у фотожурналіста, який висвітлював зустріч керівної Демократичної партії у парламенті, виявили коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.

Будівля парламенту буде закрита у четвер.

Зазначається, що у фотожурналіста вирішили взяти тест на коронавірус після того, як у його родича, з яким він вечеряв минулої суботи, виявили коронавірус.

Керівник Демократичної партії вже пішов на самоізоляцію.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 24 323 115 випадків коронавірусу, зокрема 828 890 летальних, одужали 16 866 897 осіб.