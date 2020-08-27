У 20 округах Мінська люди ініціювали відкликання депутатів

У різних районах Мінська відбувся збір підписів за відставку депутатів Палати представників Білорусі, місцеві жителі шикувалися в черги, щоб поставити свій підпис.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Tut.by.

Зазначається, що у 20 округах Мінська частина виборців ініціювала відкликання депутатів Палати представників (нижня палата парламенту). У передмісті Мінська — селі Сениця — місцеві жителі вже зібрали підписи та подали заявку на збори, щоб проголосувати за або проти відкликання парламентаріїв зі свого округу.

Раніше член президії Координаційної ради Павло Латушко закликав білорусів зібрати підписи та почати процедуру відкликання депутатів. За його словами, 109 зі 110 депутатів Палати представників "дивляться на те, що відбувається в країні, і нічого не роблять".

"Що можуть робити депутати? Разом — майже все, окремо — захистити своє чесне ім'я і запустити ті процеси, які приведуть до відновлення законності. Але що, якщо депутат залишився осторонь? .. Він стає статистом, громадянином без голосу", - сказав Латушко у відеозверненні.

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Паралельно ініціатива «Чесні люди» запустила проєкт #YouToYDonNonRepresent, який допомагає ініціювати збори виборців щодо відкликання парламентаріїв. Зразок анкети завантажили понад 1500 осіб на день, повідомляє офіційний телеграм-канал ініціативи.

Згідно із законодавством Білорусі, депутат Палати представників може бути відкликаний виборцями округу, якщо він не виправдав довіри виборців. Це може проявлятися в невиконанні депутатом передбачених законом обов'язків, порушенні Конституції або законів, здійсненні дій, що дискредитують депутата.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тисячі осіб. У лікарню потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Фото: tut.by