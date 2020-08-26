Глава РБ ООН відмовився від подальших кроків у відновленні санкцій проти Ірану

У Раді Безпеки ООН немає консенсусу з приводу відновлення міжнародних санкцій проти Ірану, тож глава РБ не вдаватиметься до подальших дій щодо їх повторного запровадження.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Голос Америки.

Голова СБ ООН (до його складу входять 15 держав), постпред Індонезії Дайан Триансіах Джані заявив: «Для мене очевидно, що є одна держава, котра займає певну позицію з цього питання, тоді як існує дуже багато членів, які дотримуються протилежних поглядів. На мій погляд, в РБ немає консенсусу. Таким чином, голова не в змозі вдаватися до подальших дій».

У зв'язку з цим постпред США в ООН Келлі Крафт висловила жаль з приводу того, що «інші члени цієї Ради заплуталися і тепер опинилися в товаристві терористів».

Видання нагадує, що минулого тижня держсекретар Майк Помпео особисто повідомив ООН про те, що Сполучені Штати запускають механізм відповідно до резолюції Ради Безпеки, яка закріпила ядерну угоду 2015 року в міжнародному праві, і зробить «відкат» санкцій проти Ірану.

Як повідомлялося, Штати домагалися в РБ ООН продовження на невизначений термін ембарго на закупівлю Іраном низки систем озброєнь, яке закінчується в жовтні 2020 року. Однак при голосуванні американська пропозиція отримала тільки два голоси «за»: від самих США, а також від Домініканської Республіки. Росія і Китай проголосували «проти», а решта членів РБ ООН утрималися. Таким чином, проєкт резолюції не набрав необхідної кількості голосів і не був схвалений.

США неодноразово попереджали, що в разі невдачі при голосуванні будуть домагатися відновлення санкцій ООН проти Ірану. На думку американської сторони, юридично це зробити цілком можливо.