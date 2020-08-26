Опозиція у Білорусі заявляє про "спірний" статус уряду

У Координаційній раді опозиції називають "спірним" статус чинного уряду Білорусі, а профспілки країни звертаються по підтримку до міжнародних організацій.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на DW.

"Член президії Координаційної ради білоруської опозиції Марія Колесникова виступила із заявою, в якій підкреслила "спірний статус" чинного уряду республіки", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Колесникова вказала, що згідно із законом президент не може призначати новий уряд до своєї інавгурації.

Ще один член президії КС, Павло Латушко, заявив про підтримку громадянської ініціативи щодо відкликання депутатів різних рівнів. "У громадян є право відкликати мандати у депутатів Палати представників або місцевих рад, які не виконують свої зобов'язання і втратили довіру виборців. Процедуру відкликання вже почали багато виборців", - зазначив Латушко.

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Тим часом лідер асоціації "Білоруський конгрес демократичних профспілок" Олександр Ярошук звернувся до генерального директора Міжнародної організації праці Гая Райдера з приводу порушення в Білорусі права робітників на страйк.

Він попросив, щоб МОП "закликала Лукашенка і місцеву владу поважати фундаментальне право білоруських робітників на страйк, закріплене в Конвенціях 87 і 98 МОП, не побоюючись репресій, і припинити насильство в цілому, звільнити ув'язнених, припинити погрози".

Як повідомлялося, в Білорусі з вечора 9 серпня тривають акції протесту проти фальсифікації результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко.

Силовики в перші дні жорстоко розганяли демонстрантів, били їх, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.

Західні лідери закликали владу Білорусі припинити насильство. Країни "Люблінського трикутника" - Україна, Польща і Литва - пропонували владі та суспільству Білорусі допомогу в налагодженні діалогу.

Лукашенко відмовився від пропозицій посередництва з-за кордону і заявив про зовнішнє втручання в справи Білорусі.

Фото: TUT.BY