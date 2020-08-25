Житель Мінська заразився коронавірусом в ізоляторі

Мінчанин Максим Довженко, якого ОМОН затримав 11 серпня на мітингу в Мінську, заразився коронавірусом у камері ізолятора, де він провів два дні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Tut.by.

Увечері 11 серпня Максим Довженко разом з друзями повертався додому, але так і не добрався туди, його затримали співробітники ОМОНу. Понад дві доби молодий чоловік провів у Центрі ізоляції правопорушників (ЦІП) на Окрестіна.

За словами Довженка, разом з ним у камері перебували 38 осіб.

«Один з них прямо говорив, що у нього коронавірус, він був на самоізоляції, вийшов купити сигарети - і його забрали. Але співробітники ЦІП на це ніяк не реагували, тільки лякали, що після цього у нас не тільки «ковід» виявиться», - сказав він.

У Довженка також діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій грудної клітини та опік кисті.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі два тижні тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Фото: TUT.BY