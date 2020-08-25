Доповідь щодо Білорусі Європарламент голосуватиме у вересні – комітет

Доповідь щодо Білорусі Європарламент голосуватиме у вересні – комітет

Укрінформ
Європарламент надасть свої рекомендації іншим керівним інституціям ЄС щодо політики відносно Білорусі наприкінці вересня.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це у вівторок, 25 серпня, повідомив голова комітету Європарламенту у закордонних справах Девід Макаллістер.

«Ми матимемо нагоду висловити нашу позицію у доповіді Петраса Ауштревічуса (депутат від Литви – ред.) та надати рекомендації Раді ЄС, Єврокомісії та високому представнику ЄС у закордонних справах та політики безпеки з питання відносин з Білоруссю. Як планується, це (відповідну доповідь – ред.) ми проголосуємо 21 вересня», - заявив Макаллістер.

За результатами засідання комітету у закордонних справах у вівторок він резюмував, що Європарламент повною мірою підтримує право білоруських громадян на вільні і чесні вибори. Своєю чергою, за словами парламентарія, ЄС повинен підтримувати демократію і свободу у Білорусі, вимагати звільнення усіх протиправно затриманих під час демонстрацій протесту, а також запровадити санкції проти причетних до насильства, порушення прав людини та фальсифікацій результатів президентських виборів.

27-28 серпня на неформальному засіданні у Берліні міністри закордонних справ ЄС обговорять персональні санкції проти білоруських посадовців, причетних до насильства, репресій та фальсифікації президентських виборів 9 серпня.

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Як повідомлялося, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше ніж 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про принаймні п'ятьох загиблих під час протестів.

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