Євродепутат пропонує відключити Росію від SWIFT за втручання у вибори в Білорусі

Європарламентарій вважає, що ЄС повинен запровадити санкції проти Росії за гібридне втручання у виборчий процес у Білорусі.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявив депутат від Польщі Яцек Саріуш-Вольський на засіданні комітету Європарламенту у закордонних справа у вівторок у Брюсселі.

«Росія поки що не здійснює військового втручання. Але нині на наших очах відбувається втручання гібридним шляхом. Росія захопила державне телебачення, надала свої сили спеціального призначення і військових радників. Це є невеликою ціною для Росії, ніж здійснити пряму військову інтервенцію. Ми повинні діяти таким чином, щоб підвищити ціну для Росії щодо її подальшого втручання та запобігти йому. Необхідно увести санкції стосовно Росії за таке втручання у Білорусі», - переконаний польський політик.

Серед конкретних заходів він запропонував відключити РФ від системи міжбанківської комунікації SWIFT.

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Як повідомлялося, У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше ніж 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про принаймні п'ятьох загиблих під час протестів.

Фото: Белта