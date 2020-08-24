В уряді ФРН вважають хибними дії Лукашенка

Шлях репресій, обраний президентом Білорусі Олександром Лукашенком, є хибним.

Про це заявив речник федерального уряду ФРН Штеффен Зайберт на брифінгу в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами речника, тиск, арешти, репресії та інші дії, які продемонстрував Лукашенко в минулі вихідні, є «неправильним шляхом».

Картинки, які продовжують надходити з Мінська та інших міст, те, як поводяться мирні демонстранти, яку силу волі вони демонструють, Зайберт назвав «надзвичайно вражаючими». Такий прояв прав людей, які хочуть вирішувати долю своєї держави, треба поважати, підкреслив він.

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У Берліні дуже стурбовані повідомленнями про арешти активістів Координаційної ради, а також повідомленнями про загиблих. Це має бути розслідувано, сказав речник. Це є неприйнятним, підкреслюють в німецькому уряді.

Він привітав готовність ОБСЄ виступити посередником у вкрай необхідному діалозі влади з громадськістю.

Як повідомлялося, в Білорусі два тижні тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.