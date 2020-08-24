Берлін і Париж прагнуть не загострювати відносини з Москвою через Білорусь – експерт

Євросоюз під проводом Німеччини та Франції обмежиться символічними санкціями проти низки білоруських чиновників, аби не провокувати Росію.

Про це в коментарі Укрінформу заявив директор празького аналітичного центру «Європейські цінності» Якуб Янда.

За словами Янди, Німеччина та Франція спробують умиротворити Росію. Їхня мета – не доводити до ескалації ситуації відносини з РФ. Тому, вважає він, ЄС обмежиться «дуже символічними санкціями» проти низки білоруських чиновників, які жодним чином не завадять свободі дій РФ у Білорусі.

У тому, що російське втручання у справи Білорусі вже відбувається, аналітик не сумнівається. Він указує, що в цій країні перебуває багато представників російських спецслужб у тому числі у владних структурах та на державному телебаченні.

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«Я вважає, є реальна можливість, що Росія де-факто захопить Білорусь. Однак, скоріше за все, прямого військового втручання не буде, просто вони підкорять державні інституції. Тим більше що економічно й енергетично Білорусь дуже сильно залежить від східного сусіда», - вказує Янда.

За його словами, навіть якщо серед громадськості є прагнення до справжньої незалежності, основні інститути держави вже перебувають у руках Москви – і позбутися цього буде дуже важко. Що ж до подальшого перебування Лукашенка при владі, зауважує експерт, у Кремлі, скоріше за все, будуть оцінювати наскільки той є непопулярним серед білорусів.

Формально Білорусь буде залишатися суверенною, незалежною, але де-факто буде «маріонетковою державою Росії», підсумовує Янда. Вона такою була певною мірою і раніше, нагадує експерт, але надалі ця залежність посилюватиметься.

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Як повідомлялося, після президентських виборів у Білорусі 9 серпня, коли ЦВК оголосила перемогу Олександра Лукашенка з результатом 80,1%, у країні не вщухають багатотисячні протести проти фальсифікацій.