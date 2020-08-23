Силовики біля президентського палацу у Мінську озброєні гранатометами та комплексами "Рубіж" - ЗМІ

Силовики, які стоять в «кордоні» біля Палацу Незалежності у Мінську, озброєні багатозарядними гранатометами, водометами і комплексами «Рубіж».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.BY у Телеграм.

«Бійці ОМОН з щитами, військова частина 3214, міліція. Вони озброєні багатозарядними гранатометами ГМ-94 (з них стріляли світлошумовими гранатами під час розгону демонстрацій), комплексами «Рубіж» з піднятими щитами, водометами з бульдозерними відвалами», - пише видання.

Крім того, у правоохоронців помічено кілька помпових рушниць. На приступках щитів комплексу «Рубіж» на висоті близько 2 метрів стоять кілька людей і знімають натовп зверху.

Як повідомлялося, 23 серпня білоруські силовики повністю перекрили вулицю біля президентського палацу Олександра Лукашенка, до якого пішли учасники масової акції протесту.

У неділю в Мінську почалася масова акція «Марш нової Білорусі». Кількість учасників демонстрацій у центрі Мінська, за різними даними, оцінюється в 100 - 300 тисяч осіб.

Начальник міліції Мінська заявив про підготовку провокацій і закликав демонстрантів «до розсудливості». Також попередження демонстрантам озвучив міністр оборони Білорусі. «У разі порушення порядку і спокою в цих місцях (біля меморіалів загиблим у Другій світовій війні - ред.) ви матимете справу вже не з міліцією, а з армією», - заявив він.

У Білорусі два тижні тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про, щонайменше, п'ятьох загиблих під час протестів.

Фото: TUT.BY