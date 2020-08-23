У Мінську силовики перекрили підходи до президентського палацу

Білоруські силовики повністю перекрили вулицю біля президентського палацу Олександра Лукашенка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Telegram-канал NEXTA.

Повідомляється, що до цього кордону наразі підходять кілька десятків тисяч осіб.

Деякі джерела NEXTA повідомляють, що сам президент Лукашенко зараз перебуває у своєму палаці та «готується до евакуації». Цей же Telegram-канал опублікував заклик до протестувальників не наближатися до кордону силовиків.

Неподалік від резиденції Лукашенка помічені БТРи, повідомляє Telegram-канал TUT.by.

«Мінськ. Біля Палацу незалежності помітили ось таку військову техніку», - йдеться в описі до короткого відео, на якому видно, як група силовиків зі щитами біжить на тлі військового бронетранспортера.

Читайте також: Біля стели в Мінську помітили військових зі зброєю

Як повідомлялося, у неділю, 23 серпня, в Мінську почалася масова акція «Марш нової Білорусі». Кількість учасників демонстрацій в центрі Мінська, за різними даними, оцінюється в 100 - 300 тисяч осіб.

Начальник міліції Мінська заявив про підготовку провокацій і закликав демонстрантів «до поміркованості». Також попередження демонстрантам озвучив міністр оборони Білорусі. «У разі порушення порядку і спокою в цих місцях (біля меморіалів загиблим у Другій світовій війні - ред.) ви матимете справу вже не з міліцією, а з армією», - заявив він.

Читайте також: У Мінську відкрили три з чотирьох раніше закритих станцій метро

У Білорусі два тижні тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.