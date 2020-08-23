У МЗС Білорусі хочуть від України підтримки, а не «заїжджених порад»

У МЗС Білорусі хочуть від України підтримки, а не «заїжджених порад»

Укрінформ
У МЗС Білорусі вважають, що країна потребує підтримки і розуміння, а не «заїжджених порад».

 Як передає Укрінформ, про це заявив офіційний представник МЗС Білорусі Анатолій Глаз, повідомляє TUT.by.

"Знаєте, Україна - братська для нас країна, і український народ - братський для білорусів. Тому, звичайно, в цю відверто непросту для нашої країни мить хотілося б відчути якусь підтримку або хоча б розуміння, а не слухати вже заїжджені з усіх боків поради. Зараз точно ми потребуємо не їх"- заявив Глаз.

За його словами, в українського керівництва "багато питань важливіших, якими потрібно щоденно займатися всередині своєї країни, ніж роздавати поради сусідам".

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу Euronews заявив, що президенту Білорусі Олександру Лукашенку слід провести в країні нові вибори, щоб заспокоїти народ і розвіяти сумніви в результатах.

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Як повідомлялося, у неділю, 23 серпня, в Мінську почалася масова акція "Марш нової Білорусі". Очікується, що на акції виступлять лідери Координаційної ради опозиції.

У Білорусі два тижні тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

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