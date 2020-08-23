Міністр оборони Білорусі погрожує учасникам акцій військовою силою

Міністр оборони Білорусі опублікував попередження з погрозою демонстрантам, якщо ті «порушуватимуть порядок і спокій» біля меморіалів загиблим у Другій світовій війні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by.

«У свою останню війну Білорусь втратила що третього і фактично була стерта з лиця землі. Для нас вони (військові меморіали - ред.) завжди були і залишаються священними місцями. До них завжди йшли люди, щоб вклонитися, помолитися, покласти квіти загиблим захисникам Вітчизни. Ми, військові, не допустимо осквернення цих місць, на них не може бути місця фашизму», - заявив білоруський військовий міністр у своєму відеозверненні.

На підвищених тонах він також додав, що «ми не можемо спокійно дивитися, як під прапорами, під якими фашисти організовували масові вбивства білорусів, росіян, євреїв, представників інших національностей, сьогодні організовуються акції у цих священних місцях. Ми цього допустити не можемо. Тому відсьогодні ми беремо їх під наш захист та охорону».

І наостанок Хренін попередив: «У разі порушення порядку і спокою в цих місцях ви матимете справу вже не з міліцією, а з армією».

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Судячи з того, що відеозвернення було знято на тлі стели в Мінську, йдеться саме про сьогоднішню акцію «Марш нової Білорусі».

У самому Міністерстві оборони поки що ці слова Хреніна ніяк не прокоментували.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують силу проти учасників мирних протестів по всій країні, використовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, є загиблі.

Фото: TUT.by.