У Мінську відкрили три з чотирьох раніше закритих станцій метро

У Мінську відкрили три з чотирьох раніше закритих станцій метро

Укрінформ
Станції мінського метро «Площа Леніна», «Жовтнева» і «Площа Перемоги» відкрили для входу і виходу пасажирів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by.

Як відомо, сьогодні в білоруській столиці о 12.45 «з метою забезпечення безпеки пасажирів» на вхід і вихід були закриті станції метро «Площа Леніна», «Жовтнева», «Купаловська» і «Площа Перемоги».

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Як повідомляв Укрінформ, у неділю в Мінську на площі Незалежності зібралося близько 200-300 тисяч учасників «Маршу нової Білорусі» - акції протесту з вимогою провести нові чесні вибори президента Білорусі.

Начальник міліції Мінська заявив про підготовку провокацій і закликав демонстрантів «до розсудливості». Також попередження демонстрантам озвучив міністр оборони Білорусі. «У разі порушення порядку і спокою в цих місцях (біля меморіалів загиблим у Другій світовій війні - ред.) ви будете мати справу вже не з міліцією, а з армією», - заявив він.

У Білорусі два тижні тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ять загиблих під час протестів.

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