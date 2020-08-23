Лукашенко не втік з президентського палацу, а прилетів туди зі зброєю в руках

Президент Білорусі Олександр Лукашенко не втік, як раніше повідомляли білоруські ЗМІ, зі своєї резиденції у Мінську - Палацу незалежності - а прилетів туди з автоматом і в бронежилеті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Telegram-канал Nexta.

«Диктатор у бронежилеті і зі зброєю в руках прилетів до свого палацу!», - йдеться у підписі до відео.

Блізкі да Аляксандра Лукашэнкі тэлеграм-канал «Пул первого» выклаў відэа, на якім бачна, як ён прыляцеў у палац Незалежнасьці на верталёце — у бронікамізэльцы і з аўтаматам у руках. Раней відавочцы паведамлялі, што верталёт праляцеў над пратэстоўцамі. pic.twitter.com/99OYnwlcm0 — Радыё Свабода (@svaboda)

Нагадаємо, що в неділю ввечері над Палацом незалежності був помічений президентський гелікоптер, і в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Лукашенко, ймовірно, евакуюється зі своєї резиденції у той час, як до неї підходять учасники масової акції протесту.

Крім цього, на цьому ж каналі повідомляється, що силовики почали повністю перекривати центр Мінська і стягувати туди підкріплення.

Нагадаємо, що ввечері в неділю перед лицем масових протестів у Мінську білоруські силовики повністю перекрили вулицю біля президентського палацу Олександра Лукашенка.

У неділю, 23 серпня, в Мінську почалася масова акція «Марш нової Білорусі». Кількість учасників демонстрацій у центрі Мінська, за різними даними, оцінюється в 100 - 300 тисяч осіб.

Начальник міліції Мінська заявив про підготовку провокацій і закликав демонстрантів «до розсудливості». Також попередження демонстрантам озвучив міністр оборони Білорусі. «У разі порушення порядку і спокою в цих місцях (біля меморіалів загиблим у Другій світовій війні - ред.) ви матимете справу вже не з міліцією, а з армією», - заявив він.

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У Білорусі два тижні тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про, щонайменше, п'ять загиблих під час протестів.