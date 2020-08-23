Ситуацію у Білорусі не можна порівнювати з Революцією Гідності - Боррель

Високий представник ЄС у закордонних справах Жозеф Боррель заявив, що нинішню ситуацію в Білорусі і ситуацію в Україні часів Революції Гідності не можна порівнювати.

Як передає Укрінформ, про це політик сказав у інтерв’ю для видання El Pais.

«Випадок Білорусі непорівнянний з Україною. Між європейським прагненням і зв'язком з Росією (в Україні – ред.) виникло протиріччя, протестувальники несли європейські прапори», - нагадав Боррель.

Він підкреслив, що тоді протест мав «геополітичний вимір», а наразі ж білоруси «не сперечаються, мама або тато» - вони просто вимагають від влади цивільних свобод і прав.

«І ЄС теж не збирається перетворювати Білорусь на другу Україну. Ми повинні просувати політичну реформу, але не виступати в ролі фактора, що спотворює, як нас можуть сприймати з російської сторони. Ця напруженість між Європою і Росією закінчилася перестрілкою, насильством і анексією української території, який триває досі. Сьогоднішня проблема для білорусів не в виборі між Росією і Європою, а в досягненні свободи і демократії, які є основними цінностями Європейського Союзу і які ми будемо тому підтримувати», - висловив свою позицію європейський дипломат.

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Варто звернути увагу, що білоруські опозиціонери підкреслено не висувають зовнішньополітичних гасел, однак визнають – білоруське суспільство завдяки протестам стає більш проєвропейським та пронезалежним.

Як повідомлялося, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про як мінімум п'ятьох загиблих під час протестів.

У ЄС почали розробку списку санкцій проти відповідальних за силове придушення мирних протестів і фальсифікації виборів у Білорусі.

У неділю, 23 серпня, в Мінську почалася масова акція «Марш нової Білорусі». Кількість учасників демонстрацій в центрі Мінська, за різними даними, оцінюється в 100 - 300 тисяч осіб.

Фото: PABLO LASAOSA