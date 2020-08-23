Навальний перебуває в Берліні як гість Меркель - ЗМІ

Російський опозиціонер Олексій Навальний лікується у берлінській клініці Шаріте «формально як гість канцлерки» Ангели Меркель.

Такий статус дає можливість захистити політика, стверджує аналітик німецького громадсько-правового телеканалу ZDF Тео Коль, передає кореспондент Укрінформу.

Коль з посиланням на Міністерство внутрішніх справ ФРН указує, що це не є якимось «політичним сигналом, але бюрократичним трюком, аби російський політик отримав найкращий захист».

Поблизу клініки чергують правоохоронці. Це свідчить про те, що ризик для Навального оцінюється як досить високий, зауважує видання. Також журналіст припускає, що надання Навальному поліцейського захисту може розглядатися як «сильна заява» і «послання» Москві.

Федеральний уряд утримується від офіційних коментарів щодо імовірного отруєння Навального та його можливих причин. Там лише бажають Навальному одужання та кажуть про необхідність ретельного розслідування. Зокрема, про важливість відповіді «на питання про різке погіршення здоров’я» Навального заявив і федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр. Він закликав усіх, хто може прояснити ситуацію, зробити це.

Як повідомляв Укрінформ, Меркель особисто не вела перемовини з президентом РФ Володимиром Путіним про відправлення Навального з Омська до Берліна, але посередницьку роль у цьому, за даними ЗМІ, міг відіграти президент Фінляндії Саулі Ніїністьо, який спочатку обговорив ситуацію з Меркель, а потім телефонував Путіну.

Як повідомлялося, 22 серпня приватний літак ініціативи Cinema for Peace доправив Навального з Томська до Берліна. Лікарі взяли у 44-літньго політика аналізи, результати обіцяють оприлюднити орієнтовно в понеділок після обговорення з близькими Навального.

Німецька поліція взяла під цілодобову охорону шпиталь Charite в Берліні, де перебуває Навальний. Біля клініки чергують кілька автобусів поліції, а також близько 10 правоохоронців, які рухаються по периметру групами по 2-5 чоловік.

20 серпня Навального госпіталізували в Омську клініку після екстреної посадки літака, на якому він повертався в Москву з Томська. Попередньо однією з версій було отруєння нерозпізнаним токсином. Згодом російські лікарі відкинули версію про отруєння та почали заявляти про "порушення обміну речовин".

Фото: navalny.com