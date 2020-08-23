На головній площі Мінська зібралися десятки тисяч учасників акції протесту

На площі Незалежності в Мінську вже зібралися десятки тисяч учасників протестного «Маршу нової Білорусі».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by з посиланням на свого кореспондента, який перебуває на місці події.

«На площі Незалежності вже зібралися десятки тисяч людей. Наш кореспондент, який перебуває біля площі Перемоги, повідомляє, що колона протестувальників біля нього не закінчується вже більше години», - йдеться у повідомленні.

Водночас канал NEXTA повідомляє про 100 тисяч людей на марші у центрі Мінська.

Недільний «Марш нової Білорусі» відбувається не тільки в Мінську, але і в багатьох містах країни.

Через встановлені на даху Мінміськвиконкому звукопідсилювачі час від часу транслюється запис до учасників акції протесту на площі Незалежності про неприпустимість порушення законодавства про масові заходи. Про це повідомляється на сайті білоруського правозахисного центру «Весна».

«Громадян закликають не змушувати правоохоронні органи до використання фізичної сили та спецзасобів», - пишуть правозахисники.

Як повідомлялося, раніше влада стягнула в центр Мінська водомети і автозаки. Закрито кілька станцій метро. ДАІ Мінської області виставила пости на в'їздах до столиці на основних трасах.

Начальник міліції Мінська заявив про підготовку провокацій і закликав демонстрантів «до розсудливості». Також попередження демонстрантам озвучив міністр оборони Білорусі. «У разі порушення порядку і спокою в цих місцях (біля меморіалів загиблим у Другій світовій війні - ред.) ви матимете справу вже не з міліцією, а з армією», - заявив він.

Читайте також: Біля стели в Мінську помітили військових зі зброєю

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Читайте також: У Білорусі протестувальники збираються на марш у багатьох містах

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про як мінімум п'ять загиблих під час протестів.

Фото: Радіо Свобода