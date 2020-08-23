Німецька поліція взяла під цілодобову охорону клініку, де перебуває Навальний

Німецька поліція взяла під цілодобову охорону шпиталь Charite в Берліні, куди доставили на лікування Олексія Навального.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє «МБХ медіа».

Біля клініки чергують кілька автобусів поліції, а також близько 10 правоохоронців, які рухаються по периметру групами по 2-5 осіб.

Напередодні літак Bombardier Challenger 604, який належить НКО «Кіно заради миру», доставив Навального з Омська в Берлін. Зараз німецькі лікарі проводять діагностику стану Навального. Після завершення обстежень і після консультації з сім'єю лікарі прокоментують попередній діагноз.

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В Омській лікарні Навальному поставили попередній діагноз «порушення обміну речовин». Причину цього порушення російські медики не називають. «Однією з версій стану пацієнта було отруєння нерозпізнаним токсином. Тому негайно були взято аналізи на наявність токсичних речовин в організмі. Вже сьогодні можна стверджувати, що оксибутират, барбітурати, стрихнін, судомні або синтетичні отрути не виявлені. У сечі виявлено алкоголь і кофеїн (більш детальна виписка представлена ​​супровідником пацієнта)», - йдеться в повідомленні міністерства охорони здоров'я.

Деякі європейські країни, в тому числі Франція, вже запропонували притулок Навальному. Про це «МБХ медіа» розповів глава організатора-перевізника НКО «Кіно заради миру» Яка Бізель. «Навальному надходить величезна кількість пропозицій надати статус біженця від різних країн. Поки сім'я їх всіх відхилила, зараз ця тема не обговорюється. Навальний все ще в комі. Вся операція з транспортування проводилася не на гроші платників податків або фондів, а на приватні кошти», - заявив Бізель.

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Навального госпіталізували в Омськ після екстреної посадки літака, на якому він повертався в Москву з Томська. Він перебуває в комі, його стан оцінюється як стабільно важкий.

На думку однодумців Навального, його могли отруїти. Юристи вже подали заяву до СК з вимогою порушити кримінальну справу за статтями про замах на вбивство (статті 30 і 105 КК) і посягання на життя громадського діяча (стаття 277 КК).