Трамп прокоментував ситуацію навколо Навального

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що у Вашингтоні стежать за розвитком ситуації навколо ймовірного отруєння російського політика-опозиціонера Олексія Навального.

Як передає Укрінформ, про це він заявив під час брифінгу в Білому домі.

На питання журналіста чи, на переконання США, Олексія Навального отруїли, Трамп сказав: "Поки що ми не бачили цього. Ми стежимо за ситуацією. І Майк (Помпео – ред.) скоро доповість мені. Гаразд?".

Раніше помічник президента США з нацбезпеки Роберт О'Браєн заявив, що Білий дім може переглянути відносини з РФ через події з російським опозиційним лідером Олексієм Навальним.

Як повідомляв Укрінформ, 20 серпня Олексія Навального госпіталізували в Омську лікарню в непритомному стані після отруєння невідомою речовиною. Йому стало зле під час польоту з Томська в Москву, через що літак екстрено сів в аеропорту Омська.

Навального з борта літака доправили в реанімацію і підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Він перебуває в комі.

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль за необхідності буде готовий оперативно розглянути звернення про вивезення опозиціонера. Після цього штаб Навального звернувся до адміністрації президента РФ про сприяння з його перевезенням в західну клініку.

Як пише Медіазона з посиланням на Flightradar, літак з Німеччини приземлився 21 серпня в Омську, щоб забрати політика. Однак лікарі заборонили транспортування Навального.

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Пізніше стало відомо, що транспортна поліція знайшла речовину, якою отруїли Навального. За їх словами – це смертельно небезпечна отрута, тому всім, хто перебуває поруч з Навальним, потрібні спеціальні захисні костюми.

Фото: Білий дім