Боррель обговорив із Лавровим можливе отруєння Навального

У Євросоюзі очікують на швидке і незалежне розслідування ситуації щодо можливого отруєння лідера російської опозиції Олексія Навального.

Про це заявив високий представник ЄС у закордонних справах Жозеп Боррель під час телефонної розмови із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, повідомили власному кореспонденту Укрінформу у Європейській службі зовнішньої діяльності.

"Високий представник побажав швидкого одужання російському опозиційному політику Олексію Навальному. Європейський Союз очікує на швидке, незалежне і ретельне розслідування його можливого отруєння. Якщо це буде підтверджено, то винні повинні понести відповідальність", - йдеться у повідомленні.

Також в ЄС очікують, що російська влада дозволить, щоб Навального було швидко і безпечно досправлено за кордон на лікування, як цього бажає його родина.

Як повідомлялося, вранці 20 серпня Олексій Навальний повертався до Москви з Томська. У польоті йому стало зле. Літак екстрено сів у Омську. Навального госпіталізували з токсичним отруєнням. Водночас нині російські лікарі відкидають погіршення стану Навального через отруєння.

Про готовність прийняти на лікування та надати притулок російському опозиційному політику вже заявили президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель. Зокрема, Навального готова прийняти берлінська клініка.

Фото: Laura Celmiņa, Ārlietu ministrija