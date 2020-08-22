Поновлення санкцій щодо Ірану: США оголосили 30-денний зворотний відлік

США оголосили 30-денний зворотний відлік до відновлення санкцій щодо Ірану, попри опозицію майже всіх країн-членів Ради безпеки ООН.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на АР.

Більшість країн-членів Радбезу ООН переконані, що США втратили здатність ініціювати повернення санкцій щодо Ірану, коли президент Дональд Трамп відмовився від ядерної угоди у 2018 році. Однак держсекретар Майк Помпео і спеціальний посланник США по Ірану Брайан Хук стверджують, що Сполучені Штати зберігають це право і не потребують дозволу на його використання.

«Нам не потрібен чийсь дозвіл», - сказав Хук журналістам на брифінгу в п'ятницю. Він також вважає, що «неважливо, чи підтримують люди те, що ми робимо, чи ні», додавши, що «сьогодні перший день 30-денного процесу», після закінчення якого США знову запровадить санкції щодо Ірану.

П'ять країн, які виступають проти рішення США - Росія, Китай, Велика Британія, Франція і Німеччина - залишаються прихильниками ядерної угоди 2015 року. 1 вересня у Відні вони мають намір провести з Іраном зустріч і обговорити угоду.

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Як повідомлялося, Штати добивалися в РБ ООН продовження на невизначений строк ембарго на закупівлю Іраном ряду систем озброєнь, яке закінчується в жовтні 2020 року. Однак під час голосування американська пропозиція отримала лише два голоси «за»: від самих США, а також від Домініканської республіки. Росія і Китай проголосували «проти», а решта членів РБ ООН утрималися. Таким чином, проєкт резолюції не набрав необхідної кількості голосів і не був схвалений.

США не раз попереджали, що в разі невдачі під час голосування будуть добиватися відновлення санкцій ООН проти Ірану. На думку американської сторони, юридично це зробити цілком можливо.