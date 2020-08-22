У Штатах арештували колишнього спецпризначенця, який 15 років шпигував для РФ

Військового армії США у відставці Пітера Деббінса заарештували за підозрою в співпраці з Росією.

Відповідну інформацію оприлюднили на сайті міністерства юстиції США.

Там мовиться, що 45 річний Роберт Рафаель Дзибінскі Деббінс із грудня 1996 року по січень 2011 року співпрацював із російською розвідкою. Чоловік шпигував для РФ та передавав секретну інформацію про сили спецпризначення.

Деббінс служив у військах спецпризначення США (так звані "зелені берети") і, як вважає слідство, передавав агентам російської розвідки інформацію про роботу хімічного підрозділу, сили спеціального призначення та про своїх колег – зокрема, дані, які могли сприяти їхньому вербуванню росіянами.

У 2008 році, вже після виходу у відставку, Деббінс розкрив росіянам секретну інформацію про свою роботу. Шпигун мав навіть кодове ім'я – "Ікар Лєсніков".

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Відставного американського військового арештували у п'ятницю, 21 серпня, у його будинку в штаті Вірджинія. Йому вже оголосили звинувачення в шпигунстві для Росії. Якщо його визнають винним, покарання буде суворим – аж до довічного ув'язнення.