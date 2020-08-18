Норвезька контррозвідка викрила шпигуна РФ у компанії, що сертифікує трубопроводи

Норвезька поліційна служба безпеки (PST) арештувала громадянина країни, який за грошову винагороду передавав матеріали з державною таємницею російській розвідці.

Як передає Укрінформ, норвезьке видання VG повідомило, що російський агент працював у міжнародному агентстві DNV GL - провідній консалтинговій компанії світової нафтогазової галузі.

«Ми знаємо, що обвинувачений, який займав посаду в Det Norske Veritas, отримав доступ до інформації, яка може мати велику цінність для інших сторін, включаючи інші держави. Доцільно розслідувати, якою саме інформацією він поділився з російським шпигуном», - заявила прокурор PST Лін Нігаард, додавши, що слідство визначиться з подальшими кроками щодо росіянина.

50-річний норвежець, звинувачений у шпигунстві, проживає у Східній Норвегії. Минулої суботи його затримали в ресторані в Осло перед таємною зустріччю, як вважає PST, з офіцером російських спецслужб. За даними контррозвідки, агент та його куратор провели кілька зустрічей.

Окружний суд Осло виніс рішення про арешт підозрюваного на чотири тижні, два з яких – у повній ізоляції. Йому висунуто обвинувачення, де зазначається, що ймовірно, чоловік розумів, з ким і з якою метою він зустрічається. Згідно з судовою постановою чоловік отримав «незначну суму грошової нагороди» за надану послугу. Крім того, в документі наголошується, що обвинувачений через свою роботу мав доступ до конфіденційної інформації, яка в Карному кодексі Норвегії вважається «таємною». Статті 123 та 124 кодексу за скоєний злочин передбачають покарання штрафом або позбавлення волі на термін від 3-х до 15-ти років.

Адвокат обвинуваченого Маріанна Дарре-Несс заявила, що її довіритель не визнає своєї вини і висловив готовність співпрацювати з поліцією.

Читайте також: Російського шпигуна у Латвії засудили на 15 років

Прем'єр-міністр Ерна Сульберг була поінформована про цю справу та звернулася до PST для подальших коментарів.

Представник DNV GL Пер Вігго Річардсен підтвердив інформацію, що обвинувачений працює в компанії і утримався від подальших коментарів.

Згідно з відкритими джерелами, DNV GL є найбільшим класифікаційним товариством, в регістрі якого знаходиться 13 175 суден і мобільних офшорних установок сумарною водотоннажністю 265,4 млн т, що складає 21% світового ринку. Компанія - провідний технічний консультант в світовій нафтовій і газовій промисловості, надає послідовні, комплексні послуги для підтвердження безпечного і належного рівня реалізації проєктів і проведення робіт на нафтогазових об'єктах у відкритому морі. 65% всіх підводних трубопроводів спроєктовані і побудовані за технічними стандартами DNV GL. Крім того, DNV GL співпрацює з норвезькою оборонною промисловістю та дослідниками передових оборонних технологій. Персонал компанії налічує 16 тис. працівників, частина яких зайнята у проєкті «Північний потік – 2».