Вибух газу в житловому будинку в Росії забрав життя двох осіб

У місті Ярославль, Російська Федерація, в житловому будинку стався вибух газу, в результаті якого дві особи загинули.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ТАСС.

Вибух стався в 10-поверховому багатоквартирному будинку на вулиці Батова, газ вибухнув у квартирі на четвертому поверсі.

В результаті вибуху в будинку були зруйновані перекриття.

З верхніх поверхів співробітники МНС евакуювали людей по сходах.

Як раніше повідомляло агентство, внаслідок вибуху газу у житловому районі Балтимора в американському штаті Меріленд загинула одна людина, ще шестеро отримали серйозні поранення.