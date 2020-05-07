Вибух газу на хімзаводі в Індії: 13 загиблих, 800 - у лікарнях

На півдні Індії внаслідок витоку газу на хімічному заводі з виготовлення полімерів загинули 13 людей, ще 800 потрапили до лікарні.

Про це повідомляє Times of India.

«Щонайменше 8 людей, серед яких 8-річна дівчина, загинули та понад 5 тисяч осіб занедужали після ймовірного витоку газу на хімзаводі у Візагу у четвер вранці», - йдеться у повідомленні.

Vizag chemical plant gas leak: Death toll reaches 8; over 5,000 fall sick

VizagGasLeak #GasLeak #LGPolymersGasLeak pic.twitter.com/Gr9wzdvnz2 — TOI Vizag (@TOIVizagNews) May 7, 2020

Пізніше кількість загиблих збільшилася до 13.

"Щонайменше 13 людей загинули в результаті значного витоку газу на хімічному заводі на півдні Індії, ще 800 потрапили до лікарні", - йдеться у повідомленні BBC.

Vizag gas leak: Rescue operations in full swing in the affected area #VizagGasLeak #GasLeak pic.twitter.com/nD0sNeeCmM — TOI Vizag (@TOIVizagNews) May 7, 2020

За даними ЗМІ, витік стався вночі на хімзаводі з виготовлення полімерів компанії LG. Інцидент спричинив паніку серед людей.

Vizag: Over 1,000 people fell sick and many faced breathing difficulties after an alleged gas leak at a chemical plant at RR Venkatapuram near Naiduthota area close to Gopalapatnam. #VizagGasLeak pic.twitter.com/yRAxHogONB — TOI Vizag (@TOIVizagNews) May 7, 2020

На місці розпочалася масштабна евакуація. Нині причина витоку досі невідома.

Фото: TOI Vizag