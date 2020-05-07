Вибух газу на хімзаводі в Індії: 13 загиблих, 800 - у лікарнях
Про це повідомляє Times of India.
«Щонайменше 8 людей, серед яких 8-річна дівчина, загинули та понад 5 тисяч осіб занедужали після ймовірного витоку газу на хімзаводі у Візагу у четвер вранці», - йдеться у повідомленні.
Vizag chemical plant gas leak: Death toll reaches 8; over 5,000 fall sick— TOI Vizag (@TOIVizagNews) May 7, 2020
VizagGasLeak #GasLeak #LGPolymersGasLeak pic.twitter.com/Gr9wzdvnz2
Пізніше кількість загиблих збільшилася до 13.
"Щонайменше 13 людей загинули в результаті значного витоку газу на хімічному заводі на півдні Індії, ще 800 потрапили до лікарні", - йдеться у повідомленні BBC.
Vizag gas leak: Rescue operations in full swing in the affected area #VizagGasLeak #GasLeak pic.twitter.com/nD0sNeeCmM— TOI Vizag (@TOIVizagNews) May 7, 2020
За даними ЗМІ, витік стався вночі на хімзаводі з виготовлення полімерів компанії LG. Інцидент спричинив паніку серед людей.
Vizag: Over 1,000 people fell sick and many faced breathing difficulties after an alleged gas leak at a chemical plant at RR Venkatapuram near Naiduthota area close to Gopalapatnam. #VizagGasLeak pic.twitter.com/yRAxHogONB— TOI Vizag (@TOIVizagNews) May 7, 2020
На місці розпочалася масштабна евакуація. Нині причина витоку досі невідома.
Фото: TOI Vizag