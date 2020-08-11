Вибух газу на сході США: є загибла та поранені

Унаслідок вибуху газу у житловому районі Балтимора в американському штаті Меріленд загинула одна людина, ще шестеро отримали серйозні поранення.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа.

“Одна жінка загинула, шестеро людей отримали серйозні поранення й три будинки перетворилися на руїни через масштабний вибух газу в Балтиморі”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що близько 200 співробітників екстрених служб шукають людей, які могли залишитися під завалами трьох таунхаусів в житловому районі на півночі міста.

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За інформацією пожежного департаменту Балтимора, точна причина вибуху досі не встановлена.

У компанії “Baltimore Gas and Electric”, яка забезпечувала газопостачання до будинків, де трапилася трагедія, пообіцяли провести ремонт та спробувати виявити, що саме спровокувало вибух.