До Слідкому Білорусі прибувають на допит члени Координаційної ради опозиції

До Слідчого комітету Білорусі прибувають на допит у кримінальній справі представники Координаційної ради опозиції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by.

Юрист Максим Знак, лідер страйкому Мінського тракторного заводу (МТЗ), Сергій Дилевський і екс-керівник Купалівського театру Павло Латушко вже прибули до СК.

Як повідомляється, до будівлі СК прийшли люди, щоб підтримати членів Координаційної ради, але Знак попросив їх не стояти, оскільки допит може бути довгим. Він розповів, що його викликали як свідка по кримінальній справі. «У нас слідчі дії можуть бути досить повільними - до 8 годин, тому сенсу тут чекати немає», - сказав Знак.

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Неподалік від будівлі Центрального апарату СК припарковані два автозаки. Під'їзд до будівлі перекритий, у будівлі чергують правоохоронці в цивільному, три автобуси і мікроавтобуси.

Ще до прибуття Знака до журналістів підійшов співробітник у цивільному і наказав покинути територію Центрального апарату СК.

20 серпня Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу за статтею 361 КК проти Координаційної ради - за діяльність, «спрямовану на захоплення державної влади, а також завдання шкоди національній безпеці Республіки Білорусь».

У відповідь, посилаючись на цілі Координаційної ради та шляхи їх досягнення, прописані в Положенні про неї, Рада заявила, що всі її «цілі і методи законні, засновані на засадах Конституції Республіки Білорусь».

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Координаційна рада з питань передачі влади була ініційована 14 серпня кандидатом в президенти Світланою Тихановською, що виїхала до Литви з міркувань безпеки.

У середу була сформована президія Координаційної ради, до якої увійшли сім осіб, у тому числі Максим Знак.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі після президентських виборів, що відбулися 9 серпня, продовжуються протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% .

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Силовики жорстко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. чоловік. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Фото: Дар'я Бурякіна, TUT.BY