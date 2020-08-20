Корея перехопила два російські бомбардувальники у супроводі винищувачів

Військово-повітряні сили Південної Кореї перехопили шість російських військових літаків, коли вони без попередження пролітали над островами Токдо, що у корейській зоні ППО.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.

Південнокорейські військові проінформували, що підняли винищувачі типу F-15K та KF-16 для перехоплення двох російських стратегічних бомбардувальників типу ТУ-95МС та чотирьох винищувачів, коли вони без попередження пролітали над островами Токдо в Японському морі.

Загалом військові літаки РФ пробули у зоні близько 20 хвилин, перш ніж вирушити у бік авіапростору Японії.

Зазначається, що у 2019 році російські літаки щонайменше 20 разів порушували авіапростір у зоні відповідальності ППО Південної Кореї. Зокрема, у липні минулого року російський літак типу A-50 двічі порушив авіапростір Південної Кореї, через що військові здійснили понад сотню попереджувальних пострілів.