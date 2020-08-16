Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах ХАМАС після обстрілу з сектора Гази

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

Зазначається, що метою ізраїльської авіації став склад боєприпасів, повідомили в ЦАХАЛ в неділю, 16 серпня. Крім того, ізраїльська влада в якості реакції на обстріл повністю закрили зону для рибальства у берега сектора Гази до подальших розпоряджень.

Увечері 15 серпня на кордоні Ізраїлю і сектора Газа сталися зіткнення між палестинцями та ізраїльськими силами безпеки.