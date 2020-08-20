Японський експерт закликав готуватися до третьої та четвертої хвиль COVID-19

Президент Японської асоціації інфекційних захворювань заявив, що зараз його країна переживає другу хвилю епідемії коронавірусу - і закликав готуватися до наступних хвиль.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Таку заяву президент Японської асоціації інфекційних захворювань Татеда Кадзухіро зробив на науковій конференції, яка відкрилася в середу й частково проходить в онлайн-режимі. Спочатку захід був запланований на квітень, однак його відклали через пандемію.

У своєму виступі він зазначив, що Японія перебуває посеред другої хвилі пандемії. І попередив, що в умовах, коли число нових заражень, мабуть, уже досягає піку як у Токіо, так і по всій країні, слід ретельно відстежувати подальші сплески.

Татеда заявив, що з великою ймовірністю настануть третя і четверта хвилі, що змусить людей «виробити новий стиль, який дозволяє продовжувати жити в умовах вірусу».

За даними адміністрації Токіо, які наводить NHK, в середу в японській столиці було зареєстровано 186 нових випадків інфікування коронавірусом. Уперше з понеділка цей показник опустився нижче 200.

Загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 в японській столиці становить 18 268.

Фото: АА