В Японії COVID-19 вперше виявили у двох собак

В Японії у двох собак підтвердили коронавірусну інфекцію.

Про це передає Укрінформ із посиланням на агентство Kyodo.

Повідомляється, що домашні тварини були протестовані в рамках спеціальної програми компанії Anicom, яка надає свої послуги по догляду за вихованцями, поки їх власники проходять лікування від коронавірусу. У собак, які були передані на перетримку, не спостерігається ніякого погіршення самопочуття.

За даними ВООЗ, інформації про передачу інфекції від тварини до людини на цей момент немає.

Як раніше повідомляв Укрінформ, менш як 10% населення світу вже перехворіло на коронавірусну хворобу. Станом на ніч 4 серпня у світі зареєстровано 18 389 592 випадки коронавірусної інфекції. Зокрема 11 617 017 осіб одужали, 695 459 - померли.