В Японії COVID-19 вперше виявили у двох собак

В Японії COVID-19 вперше виявили у двох собак

Укрінформ
В Японії у двох собак підтвердили коронавірусну інфекцію.

Про це передає Укрінформ із посиланням на агентство Kyodo

Повідомляється, що домашні тварини були протестовані в рамках спеціальної програми компанії Anicom, яка надає свої послуги по догляду за вихованцями, поки їх власники проходять лікування від коронавірусу. У собак, які були передані на перетримку, не спостерігається ніякого погіршення самопочуття.

За даними ВООЗ, інформації про передачу інфекції від тварини до людини на цей момент немає.

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Як раніше повідомляв Укрінформ, менш як 10% населення світу вже перехворіло на коронавірусну хворобу. Станом на ніч 4 серпня у світі зареєстровано 18 389 592 випадки коронавірусної інфекції. Зокрема 11 617 017 осіб одужали, 695 459 - померли.

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