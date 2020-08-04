Глава ВООЗ: Ще не пізно змінити ситуацію з пандемією COVID-19 на краще

Навіть в країнах з найбільшою кількістю випадків коронавірусу ніколи не пізно змінити ситуацію, якщо лідери будуть заохочувати населення дотримуватися запобіжних заходів.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу ВООЗ, про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреісус під час брифінгу щодо ситуації із пандемією COVID-19 у світі.

Він закликав країни бути пильними та нагадав, що лише упродовж останнього тижня кілька країн, які, як здавалося, пройшли найгірше, зіткнулися з новими спалахами COVID-19.

"Ми були свідками того, як деякі країни, регіони або населені пункти, де було зареєстровано велику кількість випадків, тепер контролюють спалах. Звичайно, це нелегко... Коли лідери активізують роботу та інтенсивно працюють зі своїм населенням, хворобу можна взяти під контроль... Ми бачили, що ще не пізно змінити ситуацію з пандемією на краще", - зазначив він.

За його словами, країни не мають розслаблятися, навіть коли спалах коронавірусу буде під контролем та закликав продовжувати зміцнювати систему охорони здоров'я, покращувати епіднагляд, відстежувати контакти й дотримуватись заходів безпеки.

Як раніше повідомляв Укрінформ, менш як 10% населення світу вже перехворіло на коронавірусну хворобу. Станом на ніч 4 серпня у світі зареєстровано 18 389 592 випадки коронавірусної інфекції. Зокрема 11 617 017 осіб одужали, 695 459 - померли.